США стали устраивать ежедневные рейды на иностранные компьютерные сети

С весны стратегия киберкомандования США изменена, подход стал более агрессивным, сообщают СМИ.

Прежде реакция на кибератаки следовала после того, как хакеры «входили в американские сети». С весны статус командования был повышен, что позволило почти каждый день проводить «рейды на иностранные сети» для предотвращения атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

К более агрессивной стратегии США пришли после более чем 10 лет борьбы с терроризмом, когда Пентагон понял, что лучше противостоять террористам внутри их пространства.

В 2017 году президент США Дональд Трамп распорядился вывести киберкомандование из состава стратегического командования и создать на его основе отдельную полноценную структуру.