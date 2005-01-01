Марадона извинился за курение на стадионе в Москве

Бывший футболист и экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона извинился за то, что курил на стадионе «Спартак» в Москве во время матча между футбольными сборными Аргентины и Исландии.

Матч завершился со счетом 1:1. СМИ опубликовали фото Марадоны с сигарой на трибуне, хотя на матчах ЧМ курение на стадионах запрещено, передает ТАСС.

Марадона заявил, что день был «сложный для аргентинцев», игра оказалась «напряженной и нервной».

«Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам», – заявил он, добавив, что был не в курсе запрета на курение.