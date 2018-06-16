Российский фотограф рассказал об обмане британского таблоида

Российский фотограф Дмитрий Марков рассказал, как британский таблоид The Sun незаконно использовал его материалы.

«Несколько дней назад я получил предложение от журналиста газеты The Sun рассказать о своей работе. Я подумал, что это интересно, но, к сожалению, еще не понимал, что это за издание. У них формулировка была такая: «Давайте поговорим и сделаем статью о вашей работе», – рассказал Марков RT.

По его словам, после начала переговоров представители британского издания «исчезли» и больше никакого обсуждения не было, однако через пару дней он получил ссылки на опубликованную статью, где «социальные сюжеты сопровождаются дурацкими комментариями о чемпионате мира».

Фотограф признался, что «очень разозлился» и отправил в The Sun «гневное послание» с требованием удалить статью, ведь договоренностей с ним об использовании материалов не было. «Позднее они, кстати, написали сообщение, где просили разрешение на использование фотографий – я его не дал, но их это не остановило», – заметил он.

«В течение дня завязалась переписка, в ходе которой я требовал удалить материал. В ответ же мне сначала предложили его (материал – прим. ВЗГЛЯД) поправить, затем дать денег, но, когда я пригрозил судебным разбирательством, они все-таки удалили его», – добавил российский фотограф.

По мнению Маркова, сотрудники The Sun завязали переписку для того, чтобы потянуть время, «не потерять трафик от удаления статьи и получить какую-то пользу от него».

На портале британского издания The Sun была опубликована статья, в которой показывается якобы неблагополучная жизнь граждан России на фоне «роскошного» чемпионата мира по футболу. Авторы публикации не указали, что материал взят из книги Маркова «Россия. #Черновик», в которой представлены фотографии из различных спецучреждений. В настоящее время материал удален с сайта, добавляет RT.

Британские СМИ ранее также писали, что ЧМ станет дерзким геополитическим триумфом России.