Турция раскритиковала «Евровидение» за политизированность

Прошедший в этом году в Лиссабоне международный песенный конкурс «Евровидение» был очень политизированным, заявил турецкий премьер–министр Бинали Йылдырым.

Он отметил, что Израиль на музыкальном состязании представляла очень слабая исполнительница, однако это не помешало ей одержать победу. «Песенный конкурс в этом году принял идеологическую форму», – приводит его слова RT со ссылкой на CNN Turk.

Йылдырым также отметил, что намерение Израиля провести конкурс в следующем году в Иерусалиме еще больше усилит религиозную напряженность в регионе.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Традиционно следующий конкурс проходит в стране, представитель которой победил в «Евровидении». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что следующий конкурс пройдет в Иерусалиме. Между тем, решение о месте и времени проведения песенного конкурса «Евровидение-2019» пока не принято.