Европа не определилась с решением по «Евровидению» в Израиле

Решение о месте и времени проведения песенного конкурса «Евровидение-2019» пока не принято, сообщили в Европейском вещательном союзе.

«Никакого решения о месте и датах песенного конкурса «Евровидение» 2019 года пока не принято. Началась работа по согласованию особой логистики для приема состязания, включая [вопрос о том] где и когда он состоится», – говорится в письменном ответе пресс-службы ЕВС, передает ТАСС.

В союзе подчеркнули, что окончательное решение будет принято принимающей вещательной компанией во взаимодействии с ЕВС и его членами. Официальная информация об этом появится на сайте конкурса. «В настоящее время все остальные новости, полученные от третьих сторон, являются всего лишь спекуляциями», – отметили в ЕВС.

Нетаньяху заявлял ранее, что международный песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Иерусалиме.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Традиционно следующий конкурс проходит в стране, представитель которой победил в «Евровидении».