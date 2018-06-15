Россия презентует первый гоночный солнцемобиль

Первый российский гоночный автомобиль с установленными на крыше солнечными панелями покажут в Сочи 20 июня, сообщили в администрации города.

«20 июня на трассе Сочи Автодрома презентуют первый российский солнцемобиль «SOL», а также проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности. Это будут дебютные заезды солнечного автомобиля на кольцевой трассе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации.

Отмечается, что инновационный солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч и предназначен исключительно для участия в спортивных соревнованиях.

На крыше автомобиля размещены солнечные панели площадью 4 кв. метра. Корпус машины сделан из углепластика. Этот материал обычно используется в сфере авиации и военной техники.