Астрономы впервые увидели разрыв звезды черной дырой

Астрофизикам впервые удалось проследить за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их в космос».

«Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных «разрывов», – заявил Мигель Перез-Торрес, сотрудник Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).

В центре большинства массивных галактик существует по крайней мере одна сверхмассивная звезда. Причины появления этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдение за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

Перез-Торрес и его коллеги в течение нескольких десятилетий наблюдают за тем, как сверхмассивные черные дыры в отдаленных галактиках разрывают на части и «поедают» сближающиеся с ними звезды, пытаясь понять по их предсмертному световому «крику», что окружает подобные черные дыры и как они уничтожают светила.

До настоящего времени ученым не удавалось заставать черные дыры на первых фазах разрыва звезды – когда они уже начали разрывать объект, но пока не «поедают» ее остатки и не выбрасывают «объедки» в виде джетов – узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

В январе 2005 года ученым улыбнулась удача: инфракрасный телескоп WHT, наблюдавший за ночным небом Северного полушария на Гавайских островах, зафиксировал вспышку тепла в ядре галактики Arp 299, расположенной в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 150 млн световых лет от Земли.

Эта галактика возникла в недавнем прошлом в результате столкновения двух самостоятельных «звездных мегаполисов», IC 694 и NGC 3690. После их слияния весь газ и в той, и в другой галактике был «взболтан», что привело к рождению тысяч новых звезд и дестабилизации орбит старых светил.

Часть новых и старых звезд оказалась в опасной близости от сверхмассивной черной дыры массой в 20 млн Солнц, живущей в центре Arp 299.

Одна из таких звезд, чья масса была выше солнечной примерно в четыре-шесть раз, встретила свою судьбу примерно 150 млн лет назад, в эпоху динозавров. Ученым удалось увидеть следы этого катаклизма только 13 лет назад из-за огромного расстояния между Млечным Путем и Arp 299.

Летом 2005 года следы «обеда» черной дыры были замечены и радиотелескопом VLBA, а затем его обнаружили оптические наземные телескопы и орбитальная рентгеновская обсерватория «Спитцер». Исследователи продолжали вести наблюдения на протяжении последующих десяти лет, пока все следы активности черной дыры не исчезли с ночного неба.

Анализ фотографий и данных, собранных за эти годы, помог астрофизикам раскрыть несколько интересных особенностей «диеты» крупных черных дыр. Было выяснено, что материя ее «плевка» разогнана до четверти скорости света, а также то, что он имеет узкую конусообразную форму, и вычислили положение той точки, где рождается джет.

Всего за время «трапезы» черная дыра выработала больше света и других форм излучения, чем вырабатывает примерно миллион звезд, похожих на Солнце, за все время своей жизни или же десять мощных сверхновых.

Астрофизики надеются, что эти данные смогут помочь другим ученым понять, что именно разгоняет материю джета и почему часть сверхмассивных черных дыр постоянно выбрасывает подобные пучки плазмы, а другие, подобные дыре в Arp 299 или в центре Млечного Пути, ведут себя относительно спокойно.

Ранее ученые рассказали о том, на сколько за секунду увеличивается галактика.