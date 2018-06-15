Астрономы впервые увидели разрыв звезды черной дырой

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15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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ВМФ России оказал футболу боевую поддержку

Российские моряки решили подыграть всем поклонникам футбола в миреФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Российский военно-морской флот устроил крупнейшую за последние годы демонстрацию своей мощи. Десятки боевых кораблей почти одновременно вышли в море с обыденной, казалось бы, целью – на так называемый сбор-поход. Однако у данного сбор-похода есть крайне необычное обстоятельство, а именно – время его проведения. Многое становится понятным, если вспомнить о начавшемся в России чемпионате мира по футболу. Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...

Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

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Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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Удивительное свойство Станислава Говорухина

Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
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          Астрономы впервые увидели разрыв звезды черной дырой

          15 июня 2018, 08:45

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Астрофизикам впервые удалось проследить за тем, как черная дыра разрывает на части звезду, «пережевывает» ее останки и «выплевывает» их в космос».

          «Нам раньше никогда не удавалось увидеть то, как формируется этот выброс. Большую часть времени сверхмассивные черные дыры никого не разрывают и остаются практически невидимыми для нас. Фактически у нас появился уникальный шанс понять, что происходит в окрестностях черной дыры во время подобных «разрывов», – заявил Мигель Перез-Торрес, сотрудник Астрофизического института Андалусии в Гранаде (Испания).

          В центре большинства массивных галактик существует по крайней мере одна сверхмассивная звезда. Причины появления этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдение за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

          Перез-Торрес и его коллеги в течение нескольких десятилетий наблюдают за тем, как сверхмассивные черные дыры в отдаленных галактиках разрывают на части и «поедают» сближающиеся с ними звезды, пытаясь понять по их предсмертному световому «крику», что окружает подобные черные дыры и как они уничтожают светила.

          До настоящего времени ученым не удавалось заставать черные дыры на первых фазах разрыва звезды – когда они уже начали разрывать объект, но пока не «поедают» ее остатки и не выбрасывают «объедки» в виде джетов – узких пучков плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей.

          В январе 2005 года ученым улыбнулась удача: инфракрасный телескоп WHT, наблюдавший за ночным небом Северного полушария на Гавайских островах, зафиксировал вспышку тепла в ядре галактики Arp 299, расположенной в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 150 млн световых лет от Земли.

          Эта галактика возникла в недавнем прошлом в результате столкновения двух самостоятельных «звездных мегаполисов», IC 694 и NGC 3690. После их слияния весь газ и в той, и в другой галактике был «взболтан», что привело к рождению тысяч новых звезд и дестабилизации орбит старых светил.

          Часть новых и старых звезд оказалась в опасной близости от сверхмассивной черной дыры массой в 20 млн Солнц, живущей в центре Arp 299.

          Одна из таких звезд, чья масса была выше солнечной примерно в четыре-шесть раз, встретила свою судьбу примерно 150 млн лет назад, в эпоху динозавров. Ученым удалось увидеть следы этого катаклизма только 13 лет назад из-за огромного расстояния между Млечным Путем и Arp 299.

          Летом 2005 года следы «обеда» черной дыры были замечены и радиотелескопом VLBA, а затем его обнаружили оптические наземные телескопы и орбитальная рентгеновская обсерватория «Спитцер». Исследователи продолжали вести наблюдения на протяжении последующих десяти лет, пока все следы активности черной дыры не исчезли с ночного неба.

          Анализ фотографий и данных, собранных за эти годы, помог астрофизикам раскрыть несколько интересных особенностей «диеты» крупных черных дыр. Было выяснено,  что материя ее «плевка» разогнана до четверти скорости света, а также то, что он имеет узкую конусообразную форму, и вычислили положение той точки, где рождается джет.

          Всего за время «трапезы» черная дыра выработала больше света и других форм излучения, чем вырабатывает примерно миллион звезд, похожих на Солнце, за все время своей жизни или же десять мощных сверхновых.

          Астрофизики надеются, что эти данные смогут помочь другим ученым понять, что именно разгоняет материю джета и почему часть сверхмассивных черных дыр постоянно выбрасывает подобные пучки плазмы, а другие, подобные дыре в Arp 299 или в центре Млечного Пути, ведут себя относительно спокойно.

          Ранее ученые рассказали о том, на сколько за секунду увеличивается галактика.


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