Кабмин договорился с нефтяниками о налоговом маневре

Минфин России сообщил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями об основных параметрах налогового маневра.

Стороны договорились о снижении экспортных пошлин за шесть лет на пять процентных пунктов в год и росте НДПИ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительство нашло способ остановить рост цен на бензин.