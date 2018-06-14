Австралийские военные в Афганистане вывесили нацистский флаг на джипе

В Сети появились фотографии и видеоролик того, как австралийские солдаты вывесили флаг с нацистской свастикой на одной из бронемашин вооруженных сил своей страны; инцидент произошел в Афганистане в 2007 году, однако известно о нем стало только сейчас.

«Это было абсолютно неправильно, но командование предприняло меры. Это совершенно неприемлемо», – заявил австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл, комментируя произошедшее, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Имя военнослужащего, установившего флаг фашистской Германии на военный внедорожник Land Rover LRPV, установлено, но не раскрывается.

В минобороны Австралии заявили, что «отвергают все отвратительное, что символизирует этот флаг».

Кадры с флагом обнародовал австралийский телеканал ABC.

Австралийские войска находятся в Афганистане в рамках миссии НАТО.