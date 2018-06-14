Работники «Укрспирта» перекрыли трассу под Киевом

Сотрудники госпредприятия «Укрспирт», счета которого арестованы государственной исполнительной службой Украины, перекрыли трассу в Киевской области.

По данным телеканала «112 Украина», трассу перекрыли в районе села Небелиця, где находится завод ГП «Укрспирт». Работники требуют разблокировать счета предприятия.

Протестующие сообщили, что акция мирная, они обещают пропускать машины скорой помощи и пожарные автомобили. На месте дежурят полицейские.

Ранее предприятие «Укрспирт» сообщило, что его счета арестованы в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 млн гривен (около 7 млн долларов).