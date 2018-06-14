Самолеты столкнулись в небе над Аляской

В небе над Аляской столкнулись два небольших самолета; по предварительным данным, погиб один человек, сообщает американский совет по безопасности на транспорте.

Один из самолетов совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. По словам представителя противопожарной службы штата Эрика Шунеманна, в результате столкновения у воздушного судна были повреждены шасси, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Anchorage Daily News.

Второй самолет, предположительно Cessna 206 или 207, упал в реку. Его обломки уже найдены спасателями, сообщает NTSB.

«Мы практически уверены, что в (этом) воздушном судне находился один человек», – заявил представитель ведомства на Аляске Клинтон Джонсон.

Напомним, в январе в Германии столкнулись самолет и вертолет. Погибли четыре человека.