Самолет и вертолет столкнулись в Германии

В небе недалеко от германского города Филипсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись легкомоторный самолет и вертолет, четыре человека погибли, сообщает газета Frankfurter Rundschau.

От столкновения оба воздушных судна загорелись. На место прибыла скорая помощь, пожарные и полиция, передает «Интерфакс».

О причине авиакатсатрофы не сообщается. Также пока неизвестно, сколько всего человек находилось на борту самолета и вертолета.