Белый дом назвал возможную страну проведения встречи Путина и Трампа

Старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричард Хукер назвал страну, которая рассматривается Белым домом в качестве одной из площадок проведения потенциальной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По его словам, этой страной является Австрия. При этом он отметил, что «это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято», передает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только глава Белого дома будет готов.

В начале июня Путин объяснил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.