Порошенко сфотографировался с главой непризнанной республики

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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             13 июня 2018, 22:34
          Фото: Umit Bektas/Reuters
          Текст: Антон Никитин

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          Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с главой непризнанной Турецкой республики Северного Кипра – Мустафой Акынджи.

          Снимок был сделан в ходе церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), которая состоялась в турецком городе Эскишехир. На фотографию обратил внимание украинский журналист Владимир Полуев, опубликовавший снимок на своей странице в Facebook.

          В декабре 1963 года, через три года после предоставления Кипру независимости от Великобритании, на Кипре произошел правительственный кризис. Одновременно до крайности обострились отношения между греками-киприотами и турками-киприотами. Турки-киприоты лишились правительственных постов. В ходе развития конфликта, турки, проживавшие в сельских районах, оказались блокированы греками в местах компактного проживания. В 1967 году греки атаковали турецкие районы на юге острова.

          В июле 1974 года, при поддержке Греции, на острове произошел военный переворот. Президент Макарий (Мускос) был отстранен от власти, а контроль над островом перешел к силам, выступавшим за присоединение Кипра к Греции.

          Воспользовавшись положениями Договора 1960 года и под предлогом восстановления конституционной власти, на Кипр вторглись турецкие войска. Фактически силовая акция привела к разделу острова, вследствие этого случилось падение греческой военной хунты. Остров Кипр оказался разделенным на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами.

          В нынешнем статусе Северный Кипр образовался в 1975 году.

          Большинство государств мира, за исключением Турции, официально не признают Турецкую Республику Северного Кипра как независимое государство. ТРСК отделена от остальной части Кипра (Республики Кипр) буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зеленая линия»), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

          Накануне в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода, в которой приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана – Ильхам Алиев, Украины – Петр Порошенко, Сербии – Александр Вучич, глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, а также министры энергетики нескольких стран и главы энергетических компаний.

          Напомним, в январе в оккупированной Турцией части Кипра прошли парламентские выборы. В июле прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш признал безрезультатными переговоры по урегулированию кипрского вопроса, в которых принимали участие президент Кипра Никос Анастасиадис, глава турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители ЕС, Турции, Греции и Великобритании.


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