Порошенко сфотографировался с главой непризнанной республики

Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с главой непризнанной Турецкой республики Северного Кипра – Мустафой Акынджи.

Снимок был сделан в ходе церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), которая состоялась в турецком городе Эскишехир. На фотографию обратил внимание украинский журналист Владимир Полуев, опубликовавший снимок на своей странице в Facebook.

В декабре 1963 года, через три года после предоставления Кипру независимости от Великобритании, на Кипре произошел правительственный кризис. Одновременно до крайности обострились отношения между греками-киприотами и турками-киприотами. Турки-киприоты лишились правительственных постов. В ходе развития конфликта, турки, проживавшие в сельских районах, оказались блокированы греками в местах компактного проживания. В 1967 году греки атаковали турецкие районы на юге острова.

В июле 1974 года, при поддержке Греции, на острове произошел военный переворот. Президент Макарий (Мускос) был отстранен от власти, а контроль над островом перешел к силам, выступавшим за присоединение Кипра к Греции.

Воспользовавшись положениями Договора 1960 года и под предлогом восстановления конституционной власти, на Кипр вторглись турецкие войска. Фактически силовая акция привела к разделу острова, вследствие этого случилось падение греческой военной хунты. Остров Кипр оказался разделенным на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами.

В нынешнем статусе Северный Кипр образовался в 1975 году.

Большинство государств мира, за исключением Турции, официально не признают Турецкую Республику Северного Кипра как независимое государство. ТРСК отделена от остальной части Кипра (Республики Кипр) буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора (так называемая «Зеленая линия»), охраняет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Накануне в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода, в которой приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана – Ильхам Алиев, Украины – Петр Порошенко, Сербии – Александр Вучич, глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, а также министры энергетики нескольких стран и главы энергетических компаний.

Напомним, в январе в оккупированной Турцией части Кипра прошли парламентские выборы. В июле прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш признал безрезультатными переговоры по урегулированию кипрского вопроса, в которых принимали участие президент Кипра Никос Анастасиадис, глава турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители ЕС, Турции, Греции и Великобритании.