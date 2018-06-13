Выстрелившему в человека во время танца агенту ФБР предъявили обвинения

Агенту ФБР Чейзу Бишопу, который устроил стрельбу на танцполе при исполнении обратного сальто, предъявлены обвинения в нападении.

В данный момент ожидаются результаты анализа крови Бишопа на алкоголь, однако обвинения уже предъявлены, «так как представлены достаточные доказательства», сообщила прокурора округа Денвер Бет МакКанн.

Она отметила, что в отношении агента ФБР могут быть выдвинуты дополнительные обвинения, если полиция получит новые доказательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Вскоре Бишоп должен явиться в суд для предъявления обвинений.

Отмечается, что он сам сдался полиции во вторник. Ему предъявлены обвинения в нападении второй степени тяжести.

Агент ФБР отдыхал в ночном клубе и случайно ранил посетителя из табельного оружия – он выронил пистолет из кобуры при исполнении обратного сальто на танцполе.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ — Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 июня 2018 г.

Выстрел раздался, когда сотрудник ФБР попытался поднять оружие. Один из посетителей был ранен в ногу и доставлен в больницу.

Бишоп в момент ЧП не находился при исполнении служебных обязанностей.