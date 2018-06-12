Путин сказал, почему у России все будет хорошо

Усилиями талантливых и трудолюбивых граждан создан надежный фундамент будущего России, заявил президент Владимир Путин.

«Сегодня праздник - День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создается сегодня. Создается талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми», - сказал Путин на вручении государственных премий выдающимся россиянам, передает РИА «Новости».

По его словам, когда в стране есть такие архитекторы, которые пришли на вручение премий, «это будущее налажено, обеспечено». «Все будет хорошо», – пообещал глава государства.

Выступая на приеме в честь Дня России, Путин отметил, что страна богата талантливыми, умными и смелыми людьми, которые «могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного».

«Сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашей страны, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов», – сказал он.

Путин также заметил, что «все мы стремимся к процветанию нашей страны, к активному прорывному развитию ради людей».