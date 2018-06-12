Карманник украл у посла России в Румынии бумажник

У посла России в Румынии Валерия Кузьмина украли бумажник на центральной площади города Сибиу, сообщило посольство.

В Сибиу проходит международный театральный фестиваль. Карманник вытащил бумажник у посла, когда тот в субботу побывал на спектакле «Три сестры» новосибирского театра «Красный факел», передает ТАСС.

К разбирательству подключились полиция города и МИД Румынии. Открыто уголовное дело. Российское посольство выразило удовлетворение действиями румынских властей.

«В период 8–10 июня в городе было зарегистрировано восемь заявлений о кражах (мобильные телефоны и бумажники)», – сообщили в полиции.