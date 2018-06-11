Порошенко привлек принцессу Лихтенштейна к помощи украинцам в тюрьмах России

В Международном Комитете Красного Креста собираются обсудить помощь заключенным с Украины, которые находятся в России, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Как заявил Порошенко в Facebook, он договорился с возглавляющей Красный Крест Лихтенштейна принцессой Софией о том, что она «поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских заключенных» в России и Донбассе.

Порошенко заявил, что МККК должен получить право направлять своих представителей к украинским заключенным и предоставлять заключенным гуманитарную помощь.

Президент Украины поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой наладить сотрудничество с Россией и лично посетить заключенных на российской территории и в Донбассе.

Напомним, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в телефонном разговоре договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой согласовать списки и график посещения заключенных.