Советник Трампа нашел «специальное место в аду» для премьера Канады Трюдо

Глава торгового совета Белого дома Петер Наварро заявил, что для премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его решение нанести «удар в спину» США в аду есть «специальное место».

«В аду есть специальное место для любого иностранного лидера, который занимается недобросовестной дипломатией по отношению к американскому президенту Дональду Трампу, а затем пытается ударить его в спину», – приводит его слова RT.

Так он прокомментировал заявления Трюда об «оскорбительных пошлинах» со стороны США.

По мнению Наварро, Трюдо совершил «слабые» и «бесчестные поступки» на пресс-конференции по окончанию саммита.

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита G7 обвинил Джастина Трюдо во лжи и велел представителям Вашингтона не подписывать итоговое коммюнике встречи лидеров «Большой семерки».