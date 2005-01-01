Бузова упала перед фанатами на колени на открытии своего ресторана

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии своего ресторана, увидев, сколько пришло ее фанатов, упала перед ними на колени.

Она пробежалась перед толпой и упала на колени. Видео публикует РЕН-ТВ.

Заведение общепита получило название BuzFOOD. Оно находится на Цветном бульваре неподалеку от заведения рэпера Тимати Black Star Burger.

Telegram-канал Mash пишет, что на открытии ресторана Бузовой из-за давки некоторым детям стало плохо.