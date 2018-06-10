Роскосмос придумал лазерную пушку для уничтожения космического мусора

Сотрудники Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса) работают над созданием технологии сведения космического мусора с орбиты, воздействуя на него лазерным лучом, говорится в докладе НПК СПП, представленном в РАН.

«Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО «НПК «СПП» о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы», – говорится в предложении НПК СПП к ученым, содержащемся в докладе.

В НПК СПП подтвердили РИА «Новости» наличие такого документа, но отказались от комментариев.

В «лазерную пушку» предлагается переделать трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который сейчас находится в стадии строительства. Основное его предназначение – мониторинг космического пространства с целью отслеживания спутников и угрожающего им космического мусора. В качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

С помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод «лазерной абляции».

«Успешный эксперимент позволит открыть дорогу широкой поддержке данного важного для освоения космического пространства технического направления обеспечения безопасности на национальном и международном уровнях», – говорится в документе.

В прошлом году сообщалось о работах по развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Система должна отслеживать действующие космические аппараты и космический мусор, предупреждая о возможности столкновения на орбите. Эта же система может наблюдать за астероидами и кометами.