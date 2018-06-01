США собрались наложить вето на резолюцию о защите палестинцев

Вашингтон наложит вето на предложенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ООН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа, заявила постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

«Соединенные Штаты однозначно наложат вето на кувейтский проект резолюции», – передает ТАСС текст заявления Хейли.

Она отметила, что в основе проекта резолюции лежит «чрезвычайно односторонний подход», который, по ее мнению, является «аморальным» и направленным на «подрыв усилий по достижению мира между израильтянами и палестинцами».

Постпред США отметила, что в тексте «ни разу не упоминается» палестинское движение ХАМАС, которое, по ее утверждению, «несет главную ответственность за последнее насилие в Газе», а все требования обращены к Израилю.

Хейли заявила, что все, кто поддержит этот проект, «продемонстрируют свою неспособность принять участие в любых переговорах между двумя сторонами».

Проект резолюции был распространен кувейтской делегацией в середине мая после того, как в результате столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газы погибли десятки палестинцев и свыше 2,8 тыс. получили ранения.

Массовые столкновения палестинцев с израильскими военными начались после того, как 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство.

Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.