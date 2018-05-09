США потребовали у Ирана отчета о «военной составляющей» ядерной программы

Соединенные Штаты потребовали от Ирана отчитаться о «военной составляющей» ядерной программы и не обогащать уран, несмотря на выход Вашингтона из СВПД.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, «иранский режим не должен обогащать уран», а также «полностью отчитаться не только о возможной, а о определенной уже в прошлом военной составляющей ядерной программы, и далее – придерживаться международных норм», передает РИА «Новости».

При этом представителя Белого дома не смутил тот факт, что Вашингтон уже вышел из ядерной сделки с Тегераном.

«Мы вышли из СВПД, что делают другие стороны – это остается между ними. На данный момент США уже объявили, что мы будем делать – мы восстановим санкции 2015 года», – сказал представитель администрации Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.

Ранее экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон указала на потерю Вашингтоном рычагов давления на Иран.