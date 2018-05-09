Клинтон указала на потерю Вашингтоном рычагов давления на Иран

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон назвала «большой ошибкой» решение главы Белого дома Дональда Трампа выходе из сделки с Ираном, указав на потерю Вашингтоном рычагов давления на Иран.

«Выход из ядерной сделки с Ираном – это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чем «план Б»? Любой, кто думает, что ответ – это бомбежки, крайне дезинформирован», – написала Клинтон в своем Twitter.

Клинтон предупредила, что усадить Иран за стол переговоров во второй раз будет гораздо труднее, особенно теперь, когда авторитет США пострадал. Кроме того, она отметила, что «теперь будет сложнее иметь дело с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм».

«Теперь у нас нет рычага давления, а Иран может делать все, что захочет», – заключила Клинтон, занимавшая пост госсекретаря США при Бараке Обаме.

Ранее Обама раскритиковал решение Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий «без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана».