«Волонтеры Победы» поздравили россиян с праздником 9 мая

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» поздравило россиян и соотечественников за рубежом с Днем Победы.

Поздравление опубликовано на странице движения в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Сегодня, 9 мая, мы отмечаем без преувеличения главный праздник нашей страны – День Победы! Этот день, как никакой другой, объединяет всех жителей России и наших соотечественников за рубежом, независимо от национальности, вероисповедания и политических взглядов. 73 года назад наши предки совершили невозможное, спасли мир от фашизма и подарили будущее всем жителям планеты. Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вспоминаем подвиги наших дедов и преклоняемся перед ними!», – следует из сообщения организации.

Подчеркивается, что сейчас особенно важно «хранить и передавать память о тех страшных событиях и о том колоссальном, бессмертном подвиге нашего народа, который выковал поистине Великую Победу в самой кровопролитной войне», когда «Героев тех событий становится все меньше, когда мы сталкиваемся с попытками исказить или фальсифицировать историю».