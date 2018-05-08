РФС решил взыскать наложенный ФИФА штраф за расизм с провинившихся болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) выплатит штраф за дискриминационное поведение российских болельщиков на матче Россия – Франция, взыскав эти средства с тех, кто допустил расистские выкрики на матче, заявил и.о. главы РФС Александр Алаев.

«Произошедшее на матче Россия – Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что РФС всегда был против дискриминации, а работа за последний год лишний раз это доказывает – в частности, несколько людей, которые позволили на матче сборных России и Франции оскорбительные выкрики, «были почти сразу установлены правоохранительными органами».

«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность», – заявил он.

Алаев выразил уверенность, что на ЧМ ФИФА и РФС добьются атмосферы праздника и уважения людей друг к другу.

Ранее во вторник стало известно, что ФИФА решила оштрафовать РФС на 30 тыс. швейцарских франков (почти 30 тыс. долларов) за выкрики дискриминационного характера российских болельщиков в адрес французских футболистов.