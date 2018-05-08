ФИФА вынесла вердикт по делу о расизме на матче Россия – Франция

Дисциплинарная инстанция Международной федерации футбола (ФИФА) решила оштрафовать Российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс. швейцарских франков (почти 30 тыс. долларов) за выкрики дискриминационного характера российских болельщиков в адрес французских футболистов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ФИФА.

Речь идет об инциденте на матче сборных России и Франции 27 марта в Санкт-Петербурге. Тогда французы победили со счетом 3:1.

После матча фотограф Agence France-Presse обратил внимание на якобы расистские выкрики некоторых болельщиков в адрес игрока сборной Франции Усмана Дембеле, кроме того, некоторые якобы услышали «уханья» в адрес Поля Погба на 73-й минуте игры.

ФИФА начала собирать информацию о якобы проявлениях расизма, а позже начала официальное расследование.