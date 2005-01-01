Путин высказался по поводу монополии доллара

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оторваться от доллара, назвав монополию этой валюты ненадежной и опасной.

Путин согласился с высказанными в Госдуме утверждениями о необходимости «отрыва от доллара». Он сказал, что нужно повышать уровень экономического суверенитета России, передает РИА «Новости».

Путин сказал, что в предыдущие десятилетия Россия вела себя «несколько наивно», надеясь на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, передает «Интерфакс». «А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые (санкции), чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества», – сказал он.

Президент напомнил, что нефть торгуется на бирже в долларах. «И, конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени, больше того, наши партнеры помогают нам, вводя эти все ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих, не только для нас», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Путина, Россия продолжит диверсификацию структуры международных резервов, передает РИА «Новости». При этом он выступил против ограничения финансовой помощи другим странам.

Дополнительные средства на реализацию майского указа, по словам Путина, будут найдены в том числе за счет роста экономики и настройки налоговой системы. Так, от небольших системных мер в сфере налогов планируется получить дополнительно 300-400 млрд рублей, а всего – 1,2 трлн рублей. Президент заметил, что настройка налоговой системы не должна нарушить макроэкономическую стабильность.

Ранее во вторник и.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что объем финансирования реализации майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн рублей.