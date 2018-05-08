Сбивший насмерть женщину беспилотник Uber увидел ее, но решил не тормозить

Беспилотный автомобиль Uber, насмерть сбивший пешехода в США, распознал человека, но алгоритмы машины решили не тормозить, пишет The Information со ссылкой источники в компании.

Отмечается, что инженеры Uber повысили порог распознавания опасных объектов на дороге. К такому шагу их побудило то, что у системы часто происходили ложные срабатывания, при которых она находила опасные объекты там, где их не было, передает «Интерфакс».

После смертельного ДТП в Аризоне полиция, изучив место автокатастрофы и запись с видеорегистратора, пришла к предварительному выводу, что автомобилю было очень сложно затормозить вовремя. При этом, в полиции не нашли доказательств того, что автомобиль пытался перед аварией снизить скорость.

Напомним, 19 марта в пригороде Финикса Темпе (штат Аризона, США) Автомобиль Uber, работая в беспилотном режиме, впервые в истории насмерть сбил человека. Отмечалось, что в результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Позднее сообщалось, что женщина нарушила правила дорожного движения. По сообщениям американских СМИ избежать столкновения с ней было нельзя.

В конце марта губернатор Аризоны Даг Дьюси распорядился приостановить испытания беспилотных автомобилей Uber в штате.