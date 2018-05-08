Американцев утомили темой отношений Трампа с Россией

СМИ слишком много освещают тему отношений президента США Дональда Трампа с Россией, считает более половины американцев.

Социологическая служба Survey Monkey и информационный портал «Аксиос» провели опрос, согласно результатам которого 51% американцев считают, что СМИ слишком часто упоминают о связях Трампа с Россией, 27% опрошенных уверены, что тема освещена достаточно, и еще 18% сказали о недостаточности освещения, передает ТАСС.

В то же время 45% респондентов отметили, что американские СМИ слишком критично говорят о работе Трампа, 27% – считают прессу объективной, а 24% – недостаточно строгой.

На вопрос о том, кому респонденты доверяют больше – Трампу или СМИ – 52% опрошенных отметили, что доверяют газетам «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс» и телеканалам ABC, CBS и NBC больше, чем президенту, еще 49% предпочли Трампу телеканал CNN.

Участие в опросе приняли 2807 совершеннолетних жителей США.

Напомним, в воскресенье окружной суд округа Колумбия отклонил прошение спецпрокурора США Роберта Мюллера перенести слушания по «российскому делу», которые должны состояться 9 мая. На слушаниях должны быть зачитаны обвинения 13 российским гражданам, которым американская сторона приписывает «вмешательство» в выборы в США.