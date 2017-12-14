Суд в США отказался переносить с 9 мая слушания по «российскому делу»

Окружной суд округа Колумбия отклонил прошение спецпрокурора США Роберта Мюллера перенести слушания по «российскому делу», которые должны состояться 9 мая, говорится в решении суда.

На слушаниях должны быть зачитаны обвинения 13 российским гражданам, которым американская сторона приписывает «вмешательство» в выборы в США, передает ТАСС.

Адвокаты российской организации Concord Management and Consulting, одного из ответчиков по делу, выступили против переноса судебного заседания. По их мнению, такой шаг лишь затянет процесс. Адвокаты заявили, что просьба Мюллера не имеет юридических оснований.

Напомним, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера попросил отложить судебный процесс по «российскому делу».

В феврале США выдвинули обвинения против 13 граждан Россиив связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы.