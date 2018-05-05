Команда спецпрокурора США попросила суд отложить слушание по «российскому делу»

Аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера попросил отложить судебный процесс по «российскому делу», сообщают СМИ.

Слушание по делу о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы было назначено на следующую неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Команда Мюллера попросила об отсрочке, так как не знает, получили ли повестку юридические представители компании Concord бизнесмена Евгения Пригожина. Через власти России повестку передать не получилось, сообщили в аппарате спецпрокурора.

Судья не поддержала отсрочку, но велела адвокатам Concord дать ответ до понедельника включительно.