Внесен законопроект об обязательной беспартийности премьера

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому премьер-министру должно быть запрещено членство в политических партиях.

Из названия внесенного в нижнюю палату парламента документа следует, что изменения предлагается внести в Федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации», установив запрет членства в политических партиях в отношении премьер-министра, передает РИА «Новости».

Глава фракции СР Сергей Миронов заявил, что партия «Справедливая Россия» считает, что премьер должен быть беспартийным, как и президент страны.

Во вторник Медведева попросят высказать мнение на этот счет на пленарном заседании Госдумы.

«Если у нас в Конституции разделение властей, то давайте посмотрим, что же получается: у нас есть фракция большинства в Госдуме и у нас есть правительство, которое возглавляет председатель этой же партии», – заявил Миронов.

По его мнению, это приводит к слиянию исполнительной и законодательной власти.

При этом фракция «Справедливая Россия» уже приняла решение голосовать против назначения Медведева премьером.

«Считаем, что правительство под руководством Медведева не справится с задачами, которые ставит президент», – заявил Миронов.

В то же время, заметил он, ряду членов фракции дадут возможность проголосовать свободно – без оглядки на мнение партии.

«Это осознанная, нормальная, демократичная и товарищеская позиция фракции «Справедливая Россия», – заключил Миронов.

Во вторник Госдума проведет заседание, на котором решит вопрос об утверждении на должность премьер-министра Дмитрия Медведева, кандидатура которого была предложена президентом Владимиром Путиным. «Единая Россия» и ЛДПР заявили о поддержке Медведева, КПРФ будет голосовать против.