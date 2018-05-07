Израиль оправдался по поводу оскорбившего Абэ десерта

Десерт в железном ботинке, поданный японскому премьеру Синдзо Абэ на ужине у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, был «творческой инициативой» повара, сообщили в офисе Нетаньяху.

«Мы уважаем и ценим наших японских гостей. Мы не выбираем блюда, которые подают на стол. Речь идет о творческой инициативе повара», – передает РИА «Новости» слова представителя канцелярии Нетаньяху.

Напомним, в понедельник израильский шеф-повар Моше Сегев во время ужина Нетаньяху и Абэ подал десерт в ботинке.

Дипломаты были возмущены этим поступком, учитывая отношение к обучи в японской культуре.

