Нефть подешевела после роста до рекордных отметок

Цены на нефть снижаются после обновления днем ранее рекорда за 3,5 года: трейдеры ждут объявления президентом США Дональдом Трампом решения по иранской ядерной сделке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 1% и составила 75,41 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI упала на 1,2% и составила 69,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».