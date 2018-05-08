В России научились имитировать «медвежью спячку» для спасения людей

Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились вводить людей в состояние, схожее с зимней спячкой медведей, чтобы продлевать «золотой час» спасения пострадавших, сообщил заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.

Так, «сложнокомпонентные жидкие смеси на основе газа ксенона обеспечивают выживание экспериментальных животных в условиях, имитирующих такие терминальные состояния организма как летальная гипоксия, смертельная кровопотеря, болевой шок и переохлаждение», передает слова Панфилова РИА «Новости».

Он пояснил, что проект осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.

«Конечная цель проекта – это создание фармакологических препаратов для продления «золотого часа» путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки медведей», – отметил Панфилов.

Уточняется, что жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года.

У лабораторных животных при погружении в «спячку» с помощью разработанных ФПИ препаратов на заданное время «снижается температура тела, замедляется кровоток и частота сердечных сокращений», а также снижается потребление органами и тканями кислорода «за счет выраженного двукратного и продолжительного (...) снижения скорости всех биохимических процессов в организме», причем последнее длится «до шести суток».

Согласно исследованиям, в состоянии искусственного покоя в три раза повышается выживаемость при 50% кровопотере при восполнении лишь 12% утраченного объема крови, в два раза увеличивается время выживания при переохлаждении в ледяной крошке.

«При прекращении действия препарата экспериментальное животное самопроизвольно восстанавливается в течение 10-24 часов. Продолжительность действия можно регулировать составом и дозой препарата», – рассказал руководитель проектной группы ФПИ профессор Анатолий Ковтун.

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