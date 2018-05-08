В Армении раздали 5 тыс. георгиевских ленточек

Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Армении накануне Дня Победы провели акцию «Георгиевская ленточка», рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Военнослужащие ЮВО вместе с юнармейцами, школьниками, студентами, преподавательским составом российско-армянских вузов с 30 апреля по 7 мая в общественных местах в городах Гюмри и Ереван провели распространение более 5 тыс. георгиевских ленточек и разъяснительную работу по правилу ношения, использованию, истории возникновения и значению символов победы над фашизмом», – передает РИА «Новости» слова Асафьева.

Кроме того, военнослужащие собрали у ветеранов и членов их семей фронтовые истории, письма и экспонаты, которые станут частью музейной экспозиции воинской части в Гюмри. В праздничные дни на территории российской военной базы для ветеранов организуют выставку «Мы помним! Мы гордимся!».

Напомним, в понедельник российско-армянский союз молодежи (РАСМ) при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване дал старт патриотической акции «Лента Победы – Георгиевская ленточка», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.