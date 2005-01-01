Глава контрразведки Чехии попал в немилость из-за «Новичка»

В списке полковников из различных ведомств, предложенных кабмином Чехии для повышения до генеральского звания, у президента Милоша Земана не нашла одобрения кандидатура главы Службы безопасности и информации (СБИ) Михала Коуделки, пишет пражское издание Aktualne.

Отмечается, что церемония повышения воинских званий представителям армии и спецслужб состоится на Пражском граде 8 мая, когда европейские страны отмечают день Победы над нацистской Германией, передает ТАСС.

По информации издания, несколько дней назад кабмин одобрил повышение до звания генерала некоторым полковникам. Среди них был и глава СБИ Михал Коуделка, но президент Милош Земан решил его не повышать.

Представитель СБИ Ладислав Штиха подтвердил, что глава ведомства не получил приглашение на 8 мая на Пражский град.

Со ссылкой на источники в окружении главы государства издание отмечает, что Милош Земан принял соответствующее решение в отношении Михала Коуделки из-за нескольких событий, в том числе информации от СБИ о предполагаемом изготовлении в Чехии отравляющего вещества «Новичок».

Отмечается, что в интервью TV Barrandov в минувший четверг Земан заявил, что в этом вопросе больше доверяет военной разведке, которая означила химвещество А230 как «Новичок».

Ранее Земан заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного вещества было очень малым, и после этого оно было уничтожено. Земан привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А230 именуется «Новичок». При этом СБИ считает, что А230 не называется «Новичком», это название яда А234.

Другим поводом для отклонения кандидатуры главы СБИ на повышение до звания генерала стала, по информации издания, роль ведомства в процессе недавней высылки из Чехии трех представителей российских спецслужб, работавших в Праге под дипломатическим прикрытием. Высылка роизводилась в рамках солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока президент Чехии Милош Земан просит своих подчиненных не скрывать правду о разработке «Новичка», премьер-министр страны Андрей Бабиш называет его слова недоразумением.

Бабиш утверждает, что вывод вывод о том, что нервно-паралитическое вещество «не тестировалось и не складировалось», сделали главы СБИ и военной разведки. В то же время Земан также ссылался на данные военной разведки, говоря о том, что в ноябре прошлого года в военно-исследовательском институте ВС Чехии в Брно в незначительном количестве произвели и тестировали «Новичок», которое было уничтожено сразу после испытаний.

Напомним, 4 мая минобороны Чехии заявило, что республика действительно проводила испытания «Новичка», однако отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.

В понедельник чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что возможная высылка из страны в связи с «делом Скрипаля» коснется не дипломатов, а «незадекларированных разведчиков», работающих под дипломатическим прикрытием, которых в Праге больше всего в Европе. На прошлой неделе Бибиш заявил, что намерен рассмотреть вопрос о возможной высылке из Праги в знак солидарности с Великобританией по «делу Солсбери» нескольких российских дипломатов, передает РИА «Новости».

«Уже само по себе обозначение «дипломат» (в связи с разговорами о высылке) неправильное. На самом деле это люди, которых называют «незадекларированными разведчиками». В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе», – отмечал Бабиш.

«А если кто-то думает, что они делают что-то хорошее для нашей страны, то он скверно заблуждается. К тому же российская сторона скандально обвинила нас в том, что этот яд «Новичок» якобы производится у нас. Это бессовестная ложь», – добавил чешский премьер, отмеив, что Лондон может рассчитывать на поддержку Праги.

«Хотя она (Великобритания, – прим. ВЗГЛЯД) и выходит из состава ЕС, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Британия является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности - важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать», – заявил Бабиш.

В свою очередь, пресс-служба Пражского града сообщала, что Милош Земан примет по вопросу о возможной высылке из республики российских дипломатов главу МИД Мартина Стропницкого.

По данным чешских СМИ, в российском посольстве в Праге работают 122 человека, из которых 45 являются дипломатами. В докладе СБИ за 2016 год утверждается, что значительная часть сотрудников посольства представляет спецслужбы России.