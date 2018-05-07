Захарова – о новых заявлениях Чехии по «Новичку»: Заврались

Пока президент Чехии Милош Земан просит своих подчиненных не скрывать правду о разработке «Новичка», премьер-министр страны Андрей Бабиш называет его слова недоразумением, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что в Праге «заврались».

«Президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке «Новичка». Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки «Новичка» велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов! Заврались!», – написала Захарова в своем Facebook.

Перед этим Бабиш опроверг слова Земана о производстве и тестировании «Новичка» в Чехии. По его словам, в стране это нервно-паралитическое вещество «не тестировалось и не складировалось», передает РИА «Новости».

Бабиш утверждает, что такой вывод сделали главы Службы безопасности Чехии (контрразведки) и военной разведки.

В то же время Земан также ссылался на данные военной разведки, говоря о том, что в ноябре прошлого года в военно-исследовательском институте ВС Чехии в Брно в незначительном количестве произвели и тестировали «Новичок», которое было уничтожено сразу после испытаний.

4 мая минобороны Чехии заявило, что республика действительно проводила испытания «Новичка», однако отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.