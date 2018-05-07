Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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«Страна военных баз» стала местом конфликта между США и Китаем

База в Джибути стала первой зарубежной военной базой армии КитаяФото: Xinhua/Global Look Press
Между американскими и китайскими военными возник конфликт в Джибути – нищей африканской стране, где базируется как НОАК, так и Пентагон. Эксперты предупреждают, что это может стать началом куда более серьезного противостояния. В Джибути соседствуют друг с другом военные базы сразу нескольких стран, и не исключено, что к ним добавится еще и российская. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...

«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске

          7 мая 2018, 10:32

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в ночь на понедельник проник в детский сад № 65 Альметьевска, ранил 60-летнюю охранницу и поджег образовательное учреждение.

          О чрезвычайном происшествии сообщил на еженедельном совещании городского актива. 

          «Ночью было вооруженное нападение на детский сад. Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог. Сейчас следственные органы занимаются этим делом, ловят преступника», передает almetievsk-ru слова главы района Айрата Хайруллина, добавившего, что причины нападения на данный момент неизвестны.

          Он потребовал от правоохранителей принять все необходимые меры для поиска и задержания злоумышленника. 


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