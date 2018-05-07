Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске

7 мая, понедельник | Последнее обновление — 12:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин принес присягу президента России
Разделы
США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко
Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России
У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости
«Страна военных баз» стала местом конфликта между США и Китаем
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...
«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»
Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Ксения Собчак и две ее матери
Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
В городах России состоялись первомайские манифестации
В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»Подробности...
Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
|
© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook