Вооруженное нападение на детсад произошло в Альметьевске

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в ночь на понедельник проник в детский сад № 65 Альметьевска, ранил 60-летнюю охранницу и поджег образовательное учреждение.

О чрезвычайном происшествии сообщил на еженедельном совещании городского актива.

«Ночью было вооруженное нападение на детский сад. Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог. Сейчас следственные органы занимаются этим делом, ловят преступника», передает almetievsk-ru слова главы района Айрата Хайруллина, добавившего, что причины нападения на данный момент неизвестны.

Он потребовал от правоохранителей принять все необходимые меры для поиска и задержания злоумышленника.