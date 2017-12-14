Хабенского «кровно» заинтересовал вопрос о «тупых» зрителях

На пресс-конференции о военной драме «Собибор» режиссер Константин Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос о зрителях, которые приходят смотреть фильм с поп-корном и кока-колой.

Журналистка спросила, как сделать, чтобы до «другой публики» дошел этот фильм. На этот вопрос Хабенский долгой тирадой, в которой несколько раз спрашивал журналистку, что же ее волнует. «Вы не понимаете, кто живет рядом с вами? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с Вами?» - заявил он в ответ на вопрос.

Видео инцидента в ходе пресс-конференции на премьере в Петербурге опубликовано на YouTube.

Актер сказал, что его «кровно интересует этот вопрос», и заметил, что неправильно говорить о том, что новое поколение «неправильно» относится к достижениям прошлого, и призвал избавляться от таких предубеждений.

По его словам, нужно «расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи» и создавать «взлетную полосу для следующего поколения, которое будет заботиться о нас».

Ранее Хабенский рассказывал о своем отношении к этому фильму.

На широкие экраны в Польше кинолента выйдет 11 мая. В российских кинотеатрах картина появится 3 мая. Отрывки из фильма уже смотрели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.