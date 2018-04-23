Хабенский рассказал об отношении к фильму «Собибор»

Режиссер и исполнитель главной роли фильма «Собибор» Константин Хабенский заявил, что было важно, чтобы премьера картины прошла в Польше.

В понедельник в Варшаве состоялся пресс-показ фильма «Собибор». Мировая премьера картины состоится в столице Польши вечером. «И мое мнение, и мнение всей команды, создававшей фильм, было таково, что премьера должна пройти в той стране, где происходили эти нечеловеческие события», – передает слова Хабенского РИА «Новости».

Он выразил радость в связи с тем, что польские зрители первыми увидели этот фильм.

По его словам, кино создавалось в первую очередь для пробуждения эмоций – это «очень эмоциональное послание», по выражению Хабенского.

«Если фильм заставил вас сопереживать, испытывать чувства, не бояться их – это главное наше послание. Дальше уже идет вопрос воспитания, памяти, уроков, но в первую очередь, как мне кажется, это фильм, который не должен оставить зрителей равнодушными», – сказал он.

11 апреля в Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский. Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина.

На широкие экраны в Польше кинолента выйдет 11 мая. В российских кинотеатрах картина появится 3 мая. Отрывки из фильма уже смотрели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Собибор» – это режиссерский дебют Хабенского. Он также сыграл в нем главную роль – советского офицера Александра Печерского.