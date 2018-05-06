Основатель первой тюремной больницы в России причислен к лику святых

Доктор Федор Петрович (Фридрих Йозеф) Гааз, который открыл первую тюремную больницу в России, причислен к лику блаженных в католической церкви, церемония закрытия епархиальной стадии этого процесса состоялась в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве.

Процесс причисления доктора Гааза к лику святых длился 20 лет. Гааз родился 10 (24) августа 1780 года недалеко от Кельна. В 1806 году приехал в Россию по приглашению князя Репина, которого он успешно вылечил в Вене, и был назначен главврачом Павловской больницы, сообщает DW.

В свободное время Гааз лечил бедных в богадельнях и приютах. За это его наградили Владимирским крестом 4-й степени. В 1811 году Гааз опубликовал обширный труд, послуживший созданию курортных центров на Кавказе.

В 1825 году, после нескольких лет жизни в Германии, снова вернулся в Россию, сменил имя и стал Федором Петровичем, тогда же стал главой медицинской конторы в Москве, членом Московского губернского тюремного комитета, а позже – главврачом московских тюрем.

В 1832 году благодаря его усилиям открылась первая в России тюремная больница, а в 1836 – школа для детей арестантов.

В народе его прозвали «святым доктором». Он умер 16 августа 1853 года в Москве.

В Новгороде областная больница названа именем Федора Петровича Гааза.