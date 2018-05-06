Путин поздравил Этуша и отметил его неподражаемое чувство юмора

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Этуша с 95-летием, отметив его талант и «неподражаемое чувство юмора».

Путин назвал Этуша выдающимся артистом и ярким представителем «легендарной «вахтанговской» школы». По словам президента, артиста любят миллионы россиян, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

«Вы всегда работаете талантливо, покоряете публику мастерством, неподражаемым чувством юмора, умением быть убедительным в каждой своей роли», – отметил Путин.

Он пожелал артисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и бодрости духа.

Этушу в воскресенье исполнилось 95 лет. Он советский и российский актер, театральный педагог. Народный артист СССР. Участник Великой отечественной войны.