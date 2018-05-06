Жираф убил режиссера на съемках фильма

Кинорежиссер Карлос Карвальо, известный картинами о дикой природе, умер после нападения жирафа во время съемок фильма в ЮАР.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

Очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв, рассказал, что стоял рядом с режиссером, когда жираф «внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом». По его словам, Карвальо пролетел четыре или пять метров.

Пострадавшего режиссера госпитализировали в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Хозяева фермы, где проходили съемки, настаивают на невиновности жирафа и утверждают, что режиссер проигнорировал правила безопасности.

Работы Карвальо отмечены международными премиями, в том числе каннским «Серебряным львом» и национальной наградой Африканской кинематографической академии.