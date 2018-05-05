В киевском ночном клубе заметили посетителей со свастикой

Полицией Киева возбуждены уголовные дела в связи с появлением на концерте в одном из ночных клубов посетителей со свастикой.

На одном из информационных сайтов полицейские обнаружили материал, в котором рассказывалось о нарушении законодательства в одном из ночных клубов Киева: на концерт пришли посетители с нацистскими татуировками и знаменами со свастикой, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 436-1 («изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») УК Украины.

«Проводятся следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы.