Вильнюс подтвердил принятие «нерусского» названия Грузии

Глава литовского МИД Линас Линкявичус заявил, что наименование Грузии в литовском языке меняется на «Сакартвело» (Sakartvelo).

«В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение – с этого момента по-литовски страна называется Сакартвело! Поздравляем!», – написал Линкявичус в своем Twitter.

В четверг глава государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис заявил, что Литва утвердила альтернативный вариант названия Грузии – «Сакартвело».

В ноябре Тбилиси попросил Литву отказаться от использования слова «Грузия». «Для грузин было бы более приемлемо, если бы граждане Литвы называли Грузию «Георгия» или «Сакартвело», поскольку нынешнее название государства в литовском языке отражает русскую версию», – заявил президент Георгий Маргвелашвили.