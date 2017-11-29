Литва узаконила «нерусское» название Грузии

Глава государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис заявил, что Литва утвердила альтернативный вариант названия Грузии – «Сакартвело», сообщает BNS.

Комиссия на протяжении месяца консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов, передает Delfi. По словам Антанайтиса, словом «Сакартвело» можно будет называть Грузию и в официальных документах.

Ранее он заявлял, что вместе с новым названием будет подтверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии – сакартвелами.

В апреле ГКЛЯ определилась, что «Грузия» останется официальным названием государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы.



Название «Сакартвело» произошло от Картли – одной из основных историко-географических областей Грузии, в которой зарождалась ее государственность.

Европейское название Грузии «Георгия» происходит от Святого Георгия – покровителя страны. Но его путают с американским штатом Джорджия, название которого по-английски пишется одинаково.

Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан.

В ноябре Тбилиси попросил Литву отказаться от использования слова «Грузия». «Для грузин было бы более приемлемо, если бы граждане Литвы называли Грузию «Георгия» или «Сакартвело», поскольку нынешнее название государства в литовском языке отражает русскую версию», – заявил президент Георгий Маргвелашвили.