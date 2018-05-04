«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на субботу

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с грозой и усилением ветра, сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Ожидается, что температура воздуха в московском регионе достигнет 24-26 градусов, будет облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер составит 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

В то же время в ряде регионов ЦФО побит рекорд по жаре, передает ТАСС. Уточняется, что жару принес антициклон с Ближнего Востока.

Метеорологи Воронежской, Липецкой областей говорят о том, что температура воздуха побила рекорды мая 1970 года. В Калужской области 1 мая был побит рекорд 1949 года.

При этом в некоторых регионах ЦФО к вечеру пятницы может усилиться ветер, начнутся грозы. В частности, «желтый» уровень опасности объявлен в Твери. Жара и усиление ветра прогнозируется в Орловской области.