Испытавшего на себе новую вакцину биохакера нашли мертвым

Гендиректор биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарон Трейвик, который пропагандировал использование инновационных препаратов, не прошедших клинические исследования, найден мертвым.

Тело Аарона Трейвика было найдено в спа-центре. Мужчина лежал в ванне с солевым раствором, предназначенной для расслабляющей процедуры флоатинг, пишет «Ридус».

Во время процедуры наступает сенсорная депривация, которая притупляет чувства и помогает человеку расслабиться.

Причина смерти биохакера пока не называется.

Компания Трейвика – Ascendance Biomedical – является биотехнологическим стартапом, цель которого – вывести на рынок дешевые лекарства от опасных болезней. Однако препараты компании так и не прошли клинические исследования, что вызывало недоверие у ученых.

Чтобы доказать безвредность своих лекарств, Трейвик несколько раз тестировал на себе созданные препараты. Так, в начале 2018 года он ввел себе вакцину от герпеса, которым заразился несколько лет назад.

В 2017 году один сотрудник Ascendance Biomedical Луи Пастер испытал на себе препарат от ВИЧ.

Был ли какой-либо результат от этих лекарств, неизвестно.

Биохакинг является околонаучным движением, приверженцы которого пытаются исправить биологию собственного организма, задействовав набор различных мер, среди которых изменение образа жизни и диеты, хирургия и применение нелицензированных препаратов.